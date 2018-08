Manglen på nedbør denne sommer skaber nu vanskeligheder for den europæiske ølproduktion.

Som følge af tørken skyder kornpriserne nu i vejret. Prisen for et ton korn er det højeste i over fem år, skriver norske Dagbladet.

»Situationen er temmelig dårlig for bygkorn i Central- og Nordeuropa. Den ekstreme varme og tørke har ført til dårlige afgrøder i Tyskland, Polen og Baltikum. Vejret forventes også at få konsekvenser for afgrøderne i Storbritannien,« siger Scott Casey fra det schweiziske analysebureau RMI Analytics, der overvåger markedet for råvarer til ølproduktion.

Det varme sommervejr har både haft konsekvenser for volumen af afgrøderne og for kvaliteten. Spørgsmålet er så, om det giver dyrere øl.

»Det kan det ende med. Det er imidlertid mere sandsynligt, at maltproducenterne og bryggerierne absorberer omkostningerne og reducerer deres egne marginer. Det, vi helt sikkert kommer til at se, er øget malteksport fra lande uden for EU, eksempelvis Argentina, Canada, Australien, Ukraine og Rusland,« siger Scott Casey.

Christian Aaass, der er administerende direktør for Aass Bryggerier i Drammen, er til gengæld ikke i tvivl om, at de dyrere råvarer kommer til at kunne mærkes på ølpriserne.

»Ja, priserne på øl vil stige i takt med råvarerne. Det er ikke til at undgå,« siger han.

Herhjemme forholder Carlsberg Group sig afventende.

»Vi holder selvfølgelig øje med humlehøsten. Øl består af fire ingredienser, også malt, gær og vand, men humle er en hovedingrediens i øl, og derfor påvirker humlehøsten selvfølgelig alle bryggerier, men jeg kan ikke sige, om det vil betyde højere priser i Danmark. Det ved vi ikke endnu,« siger pressechef Kasper Elbjørn til B.T.

Det varme vejr herhjemme har gjort sit til, at maj og juni har været de bedste i 10 år for bryggerigiganten, der senere på måneden fremlægger sit halvårsregnskab.