Danmark og resten af EU går hvert år glip af tusindvis af arbejdspladser på grund af handel med kopivarer.

København. Kosmetik, tøj, medicin, smartphones og legetøj til spotpris. Ulovlige kopivarer er så omfattende og lukrativ en forretning, at Danmark og resten af EU lider tab i milliardklassen.

Nye tal fra EU's Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) viser, at handlen med kopivarer betyder, at 13 forskellige sektorer årligt mister seks procent af det direkte salg i Danmark.

Det svarer til 8,6 milliarder kroner i tabt salg for virksomhederne og 5000 tabte arbejdspladser i Danmark.

Det oplyser Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) mener, at handlen med kopivarer skal bekæmpes på alle fronter.

- Piratkopiering er i mine øjne tyveri og et angreb på dygtige, innovative virksomheder i Danmark. Derfor skal vi fra alle sider bekæmpe handel med kopivarer, siger han og tilføjer:

- Det er afgørende, at danske virksomheder beskytter deres idéer med for eksempel varemærker, design eller patenter. Først derefter er det muligt at håndhæve og sanktionere eventuelle brud på deres rettigheder.

Ifølge Dansk Industri (DI) sker handel med kopivarer i et hidtil uset omfang.

- Virksomhederne oplever, at alt hvad der kan kopieres, det bliver kopieret. Hvor det tidligere især var tekstiler, solbriller og sko, så er der i dag ingen grænser, siger chefkonsulent Lars Holm Nielsen fra DI.

Han nævner kopier af industriprodukter som batterier, kompresserne, bolte og termostater. Eller kopier af medicin eller hjælpemidler som høreapparater.

- Alle virksomheder, der har forskning og udvikling, holder i dag også øje med deres produkter, og hvor de bliver kopieret henne, siger Lars Holm Nielsen.

Den bedste måde at bekæmpe kopihandlen er ved en dedikeret indsats fra myndighederne, mener DI.

- Vi har fået en permanent specialenhed hos bagmandspolitiet, og det er et godt skridt den rigtige vej, siger chefkonsulenten.

Dog mener man i Forbrugerrådet Tænk, at det først og fremmest er forbrugerne selv, der skal være vågne og lade være med at købe kopiprodukterne.

- Forbrugerne skal lade være med at købe det, og man kan altså godt gøre noget selv for at lade være med at købe det.

- Man kan kigge efter om der er sprogfejl og forkerte priser, siger Benedicte Federspiel, chefkonsulent i Forbrugerrådet Tænk.

