For få år siden lød meldingen, at de ville sælge hotellet. Men det skete aldrig.

I stedet har folkene bag den nedlagte frikirke Faderhuset tjent store millionbeløb på det fire-stjernede Bandholm Hotel.

Tidligere var det Faderhuset, der officielt ejede hotellet, men frikirken nedlagde sig selv i 2013.

Det er dog stadig folk fra persongalleriet i den kontroversielle frikirke, der ejer og driver hotellet, der har spa, strand og restaurant.

Eneejeren er i dag Lars Henrik Kristiansen, der er gift med Ruth Evensen, der i dag har skiftet efternavn til Ruth Kristiansen.

Finans.dk skriver, at de seneste regnskaber for Bandholm Hotel viser, at Lars Henrik Kristiansen har tjent 10 millioner kroner på hotellet de seneste tre år.

Det polstrer hans holdingselskab, Thorpe Holding, der har en samlet kassebeholdning på 25 millioner kroner.

I 2016 ville folkene bag det nedlagte Faderhuset sælge hotellet, fordi de følte sig udsat for en smædekampagne.

Men det er altså aldrig blevet til noget. I stedet er ejerkredsen reduceret fra ti personer til blot en; Lars Henrik Kristiansen, der er gift med Faderhusets stifter Ruth Evensen.

Den kontroversielle frikirke, der har fået offentlig kritik flere gange, blev netop landskendt for deres investeringer i ejendomme.

I 00'erne købte de ejendommen Jagtvej 69 på Nørrebro i København, hvor Ungdomshuset havde til huse. Faderhuset ønskede at få huset ryddet og med en dom fra Landsretten i hånden fik frikirken politiet til at rydde huset den 1. marts 2007 efter lang tids tovtrækkeri med de unge.

Rydningen førte til optøjer og store uroligheder på Nørrebro, da politiet fjernede de unge med magt.