Skulle det være en juleand i egen afføring? Det spørgsmål ville de fleste nok sige pænt nej tak til.

Ikke desto mindre er det dét, Dan Duck A/S kan tilbyde sin kunder ifølge de seneste måneders kontrolrapporter om virksomheden.

Det er TV Midtvest, der har fået aktindsigt i kontrolrapporterne - rapporter, hvor der blandt andet står, at 'mange slagtedyr er forurenet med gødning'.

Gødningen, viser det sig, er ændernes egen afføring.

Fødevarestyrelsen skriver desuden i kontrolrapporterne, at der skal 'træffes foranstaltninger til at undgå, at fordøjelseskanalens indhold flyder ud ved udtagning af organer'.

Ligeledes nævnes det i rapporterne, at de medarbejdere, der har til opgave at teste, om ænderne ligger i deres egen afføring, slet ikke har fået at vide, at det er deres opgave.

Der er derfor ikke noget at sige til, at Fødevarestyrelsen 9. september kunne finde ænder, der var forurenet af egen afføring.

Dog var der 17. december stadig spor af afføring på ænderne, da Fødevarestyrelsen lagde vejen forbi Dan Duck A/S.

Her konstaterede Fødevarestyrelsen desuden, at under halvdelen af de ansatte i produktionen vaskede hænder efter at have holdt pause.

Det er ikke første gang, Fødevarestyrelsen opdager kritisable og uhygiejniske forhold hos Dan Duck A/S. I 2015 kom det frem, at ænderne, som virksomheden solgte, var decideret rådne.

Siden har virksomheden ændret navn fra dengang at hedde Dansk And A/S til altså at hedde Dan Duck a/s, mens ejeren, Martin Daasbjerg, er den samme.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Martin Daasbjerg.