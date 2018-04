Konsortiet DK Telekommunikation har fået accept fra nok TDC-aktionærer til at afnotere selskabet.

København. Konsortiet DK Telekommunikation, der er i gang med et opkøb af TDC, har sikret sig accepter på købstilbud for mere end 90 procent af aktierne i TDC. Det oplyser TDC i en meddelelse mandag aften.

I meddelelsen skriver konsortiet, at det har aktier og stemmerettigheder for mere end 90 procent af aktierne i TDC. Det betyder, at konsortiet kan afnotere TDC fra Fondsbørsen, hvis det ønsker.

Tidligere mandag oplyste DK Telekommunikation, at det er intentionen, at TDC skal afnoteres.

Da den meddelelse blev udsendt, havde konsortiet sikret sig accept fra det, der svarede til 88 procent af ejerandelen.

I meddelelsen oplyses det, at de 88 procent af aktionærerne i TDC havde takket ja til at sælge deres aktier i teleselskabet til 50,25 kroner per aktie.

Konsortiet består af pensionskasserne PFA, PKA og ATP og den australske finanskoncern Macquarie.

