Især hoteller og restauranter er i dansk erhvervsliv hårdt ramt af konkurser og fyringer, siger økonom.

En række konkurser i dansk erhvervsliv har i september kostet mere end 1000 personer deres arbejde.

I alt 183 aktive virksomheder er gået konkurs i den første efterårsmåned. Det har medført 1155 tabte fuldtidsjob, hvilket er dobbelt så mange som i august.

Det viser sæsonkorrigerede tal fra Danmarks Statistik.

Med de seneste tal er der fra marts til september nu tabt 25 procent flere job på grund af konkurser end i samme periode sidste år.

Det forklarer Anders Christian Overvad, økonom i Arbejdernes Landsbank.

- De tabte job kommer primært fra de brancher, som er hårdest ramt som hoteller og restauranter, hvor man også er meget beskæftigelsestunge.

- Med en forventet stigning i konkurser forventer vi også, at antallet af tabte job vil stige, siger Anders Christian Overvad i en skriftlig kommentar.

Han forventer, at mange virksomheder står over for en periode med trimninger, hvor antallet af medarbejdere skal tilpasses den nye økonomiske virkelighed.

Det giver økonomen en forventning om, at ledigheden derfor vil stige.

/ritzau/