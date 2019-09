Tidligere medarbejdere er gået rettens vej for at kræve ubetalt løn fra det konkursramte Top-Toy, som stod bag legetøjskæderne Fætter BR og Toys "R" Us.

På vegne af tidligere ledende medarbejdere har flere fagforeninger sagsøgt konkursboet for tre måneders løn, som medarbejderne mener, at de har til gode i bonus.

»Jeg kan bekræfte, at der nu verserer retssager,« siger advokat Søren Aamann Jensen fra Kromann Reumert, der er kurator i Top-Toys’ konkursbo, ifølge Finans.

Legetøjskoncernen gik konkurs før nytår efter en mislykket redningsplan, et hårdt efterår og et skuffende julesalg. Konkursboet efter Top-Toy har en samlet gæld på omkring 2,2 mia. kroner.

En af fagforeningerne, som er med i søgsmålet, er Krifa, hvor advokat Carl Søndergaard Madsen udtaler, at deres medarbejdere har opretholdt deres del af bonusaftalen og derfor er berettiget til at få lønnen udbetalt.

Anderledes ser kurator i Top-Toy på det. Det skyldes, at flere ansatte i 2017 indgik aftaler om, at hvis de stadig var ansat i 2019, så ville de få en bonus. Men legetøjskoncernen nåede at gå konkurs inden årsskiftet.

Kurator Søren Aamann Jensen har i forbindelse med kravene om fastholdelsesbonusser tidligere udtalt, at han tror, sagen vil gå hele vejen til Højesteret. Størrelsen på kravet og antallet af berørte medarbejdere er ukendt. En vurdering lyder på op mod 20 personer i hvert af de de fem nordiske land, som Top-Toy var til stede i.

Efter konkursen har Salling Group opkøbt dele af Top-Toys brands og varelager. Det bekræftede Salling Group i en pressemeddelelse i januar. Aftalen omfattende Fætter BR og ikke Toys "R" Us.