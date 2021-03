Økonomer vurderer, at politiske hjælpepakker har skubbet en følge af konkurser foran sig.

Der har ikke været en stor stigning i antallet af konkurser under coronakrisen, hvor dansk økonomi ellers har været ramt af den største nedtur siden finanskrisen.

I februar var der 212 konkurser i aktive virksomheder. Det er 7,6 procent færre end i januar. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Antallet af konkurser er nogenlunde på niveau med antallet de seneste fem år. I perioden 2016-2020 har der i gennemsnit været 198 konkurser om måneden i aktive virksomheder.

Aktive virksomheder er defineret ved, at de enten har ansatte og/eller en omsætning på mindst en million kroner om året.

Hos Arbejdernes Landsbank vurderer cheføkonom Jeppe Juul Borre, at antallet af konkurser er lavt set i lyset af situationen.

- Konkurserne er steget en anelse i det nye år, men ser man på konkurstallene, så skulle man altså ikke tro, der var krise.

- Det er usædvanligt, at konkursniveauet er så lavt, mens det generelle økonomiske slag har været så stort, siger han i en kommentar.

Hos Danske Bank vurderer cheføkonom Las Olsen, at der vil komme flere konkurser fremover, når diverse hjælpepakker og kriselån ikke længere er mulige at bruge.

- Vi må regne med, at vi skubber et større antal konkurser foran os. Lånemuligheder og udskudte betalinger har holdt virksomheder gående, der ellers ville gå ned, og det er ikke realistisk, at de alle sammen kan indhente det tabte igen, siger han i en kommentar.

Samme vurdering kommer fra Jeppe Juul Borre.

- Coronakrisen kommer næppe til at prelle af, men jeg tror omvendt ikke på, at konkurserne går fuldstændig gennem loftet, siger han i en kommentar.

Han peger på, at virksomhederne generelt set ser en mindre risiko for at gå konkurs sammenlignet med starten af krisen sidste forår. Det viser en rundspørge fra Danmarks Statistik.

/ritzau/