Et minus på 8,1 million kroner er resultatet af en konkurs på en skole i Esbjerg.

Det var skandaler og fejlslagne investeringer, der for halvandet år siden til sidst tog livet af produktionsskolen EFE i Esbjerg.

Skolen gik konkurs i sommeren 2018, men først nu står det klart, at mange af kreditorerne ikke får deres penge.

Konkursboet er nu gjort op, og det efterlader kreditorerne med et minus på 8,1 million kroner, skriver JydskeVestkysten.

Mens de fleste medarbejdere på skolen har fået deres penge, ser det anderledes sort ud for Nykredit. Selv om bygninger og inventar er blevet solgt, kan pengeinstituttet se langt efter de knap 3,8 millioner kroner, det har til gode hos skolen. En gæld, der blev opbygget, da den økonomisk trængte skole begyndte at trække voldsomt på kassekreditten.

Nedturen begyndte i 2016, hvor en ny ledelse investerede voldsomt i en masse nyt udstyr for at tiltrække nye elever.

Da politikerne i januar 2017 ændrede skoleydelsen, så produktionsskoleelever fik færre penge udbetalt for at deltage i undervisningen, fik det flere elever til at vælge skolen fra, og krisen var en realitet.

Skolen havde i både 2016 og 2017 et underskud på knap tre millioner kroner. Konsekvensen kom i 2018, hvor en række medarbejdere blev fyret, og flere elevværksteder lukkede.

Så blev forstanderen sygemeldt, og de økonomiske problemer blev efterfulgt af historier om dårligt arbejdsmiljø.

I sommer forsøgte skolens bestyrelse af undgå konkurs ved at søge Esbjerg Kommune om et tilskud på halvanden million.

Da kommunen afslog, var konkursen en realitet.