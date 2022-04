For blot en måned siden erklærede den landsdækkende tøjkæde Bdrd. Simonsen sig konkurs.

Men nu genopstår kæden med nye ejere.

Det oplyser de i en pressemeddelelse.

Det er Steen Wøhlk, ejer af Sportsfield Int, der driver Rebel Company, Pro-Dress og Rocks Aps, der har købt Brdr. Simonsen efter kædens konkurs.

Steen Wøhlk vil videreføre kæden i et nyt selskab ved navn Bdrd. Simonsen af 2022 Aps.

Selskabet får hovedsæde i Malling ved Aarhus og både Anders og Christian Simonsen er blevet ansat i det nye selskab.

Brødrene Anders og Chrisan Simonsens livsværk »Brdr. Simonsens Menswear«, genåbnes af de tre erfarne tøjfolk i en ny og stærkere udgave, lyder det i pressemeddelelsen.

»Butiksplaceringerne er rigtige. Kæden har et super godt personale og verdens bedste kunder,« udtaler brødrene.

Det setup passer ifølge Steen Wøhlk godt l Sportsfield Int.

»Jeg er sikker på, at vi sammen kommer til at skabe nogle nye, spændende rammer og synergieffekter, idet vi allerede har en veldrevet virksomhed. Det kommer afgjort til at gavne Brdr. Simonsens mange trofaste gode kunder,« fortæller Steen Wøhlk, der fortsætter:

»Vi kommer till at genåbne med et brag og et væld af stærke tilbud, hvor vi glæder os til at se både nye og trofaste »Brdr. Simonsens Menswear«-kunder.«

Bdrd. Simonsen blev startet i 2016 og var ejet af tvillingeparret Anders og Christian Simonsen.

De havde to butikker i Aarhus liggende i Ryesgade og i City Vest i Brabrand.

Derudover havde kæden ni butikker på Sjælland, tre butikker i Odense og en i Aalborg.