PostNords retræte har givet luft for North Media, hvis omdelingsforretning er vokset voldsomt i første halvår.

København. Medieselskabet North Media havde stor fremgang i første halvår. Selskabet nyder godt af, at PostNord ikke længere deler reklamer og ugeaviser ud.

Selskabet løftede i første halvår omsætningen med markant 33 procent til 570 millioner kroner. Bundlinjen er øget med voldsomme 194 procent 50 millioner kroner.

Det er særligt bedre resultater i datterselskabet FK Distribution, der blandt andet leverer husstandsomdelte reklamer og ugeaviser, som trækker op.

PostNord besluttede sidste år at droppe omdeling af netop reklamer og ugeaviser som led i en redningsplan. Dermed forsvandt North Medias største rival.

- At PostNord trækker sig ud af markedet har en meget stor betydning for den store fremgang i FK Distribution.

- Allerede sidste år, da det blev meldt ud, begyndte folk at henvende sig til os. Og så har vi ellers fået en del nye kunder i starten af 2018, siger ordførende koncerndirektør i North Media Kåre Wigh.

Hovedkonkurrentens farvel ses da også ekstremt tydeligt i tallene for FK Distribution. I første halvår steg omsætningen med 50 procent til 465 millioner kroner.

Og mindst lige så vigtigt så betyder den mindre konkurrence, at driftsresultatet er øget til 63,5 millioner kroner. Et hop på 163 procent sammenlignet med første halvår 2017.

- Vi har lanceret et ny og mere gennemsigtig prisliste, hvor kunderne betaler en fair pris, der svarer til ressourcetrækket i vores forretning.

- Nogle kunder har fået relativt store prisstigninger, andre har fået mindre prisstigninger. Men priserne var også kommet ned i et urimeligt lavt niveau på grund af de priser, som PostNord var kommet ud med, siger Kåre Wigh.

FK Distribution og PostNord var i årevis i en benhård kamp. FK Distribution anklagede PostNord for at misbruge sin stilling, dumpe priserne og generel unfair konkurrence. Nu er den tid forbi.

- Der har kørt en masse retssager, men nu, hvor PostNord ikke er i markedet mere, er det klart, at det ikke er ligeså aktuelt af forfølge.

- Nu fokuserer vi på at få FK Distribution til at vokse og udvikle sine produkter. Selv om det er klart, at man ikke kan vokse med 50 procent for evigt, siger Kåre Wigh.

