Trygs milliardopkøb af forsikringsselskabet Alka er blevet bremset af myndighederne, der er bekymrede.

København. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er bekymret over Trygs køb af Alka, og derfor er overtagelsen udskudt. Den ventes stadig at blive gennemført. Det skriver Tryg i en fondsbørsmeddelelse.

I december 2017 kom det frem, at Tryg havde lagt 8,2 milliarder kroner på bordet for Alka, der udsprang af fagforeningerne og stadig er 50 procent ejet af LO.

- Som en del af Alka-transaktionens godkendelsesproces har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen rejst betænkeligheder ved transaktionens indvirkning på dynamikken i det danske forsikringsmarked.

- Tryg er uenig i betænkelighederne, men har været i dialog med myndighederne om mulighederne for at løse de rejste spørgsmål, skriver Tryg i en fondsbørsmeddelelse.

Tryg fortæller, at man har givet "ikke-strukturelle tilsagn". Det betyder, at Tryg er kommet med forslag, der kan formilde konkurrencemyndighederne, men at forslagene ikke drejer sig om frasalg.

- De foreslåede tilsagn skal nu testes i markedet. Godkendelsesprocessen er blevet forlænget som konsekvens heraf og forventes afsluttet inden udgangen af 2018, skriver Tryg.

Alka har omkring 380.000 kunder og bruttopræmieindtægter på omkring 2,5 milliarder kroner årligt. Med opkøbet vil Tryg have en markedsandel på over 20 procent i Danmark.

- Vi er meget tilfredse med købet af Alka, som vil styrke vores position i Danmark, skrev administrerende direktør i Tryg Morten Hübbe, da købet blev offentliggjort.

Flere dele af Alkas ejerkreds i fagforeningerne var ikke tilfredse med salget.

- Trygheden til arbejderen og de svageste er blevet så stor en succes, at det har udviklet sig til et guldæg for dansk fagbevægelse.

- Dermed er fristelsen for en kortsigtet gevinst åbenbart blevet for stor for flertallet af aktionærer, som nu er klar til at sælge ud for ussel mammon, sagde Max Meyer, formand for Blik- og Rørarbejderforbundet, til Berlingske.

