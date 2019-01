Konkurrencerådet har afgjort, at Falck misbrugte sin stilling på markedet til presse konkurrent ud.

Konkurrencerådet oplyser, at det vil melde Falck til Bagmandspolitiet for at have misbrugt sin markedsposition til at presse konkurrenten Bios af markedet. Det oplyser rådet i en pressemeddelelse.

Det er seneste udvikling i en langstrakt sag, hvor hollandske Bios ville ind på markedet for ambulancedrift i Danmark. Bios vandt retten til at drive ambulancer i Region Syddanmark.

- Falcks strategi over for Bios bestod blandt andet af i det skjulte - at formidle negative historier om Bios til presse og medarbejdere samt målrettet at påvirke de ambulancereddere, der overvejede job hos Bios.

- Strategien skulle forhindre, at redderne søgte til Bios. Samlet set gjorde Falcks adfærd det svært for Bios at rekruttere reddere, skriver formand for Konkurrencerådet Christian Schultz i meddelelsen.

Konkurrencerådet skriver, at ambulancereddere er en vigtig og begrænset ressource. Misbruget af Falcks stilling for at mindske Bios' mulighed for at skaffe reddere er sket i 2014 til 2015 ifølge rådet.

Den intense kamp mellem de to selskaber endte med, at Bios ikke kunne leve op til kravene i den kontrakt, det havde indgået med Region Syddanmark. Selskabet gik efterfølgende konkurs.

- Virksomheder må selv sagt gerne forsøge at fastholde deres medarbejdere.

- Men når man som Falck udnytter sin dominerende position og igennem en række handlinger, der ligger uden for almindelig konkurrence på ydelser, søger at ekskludere en konkurrent, så er det i strid med konkurrenceloven, skriver Christian Schultz.

Konkurrencerådet vil anmelde Falck vil Bagmandspolitiet, men først efter en afgørelse ved Konkurrenceankenævnet. Falck oplyser onsdag, at man anker afgørelsen.

- Falck undskyldte den 29. juni 2018 offentligt for dele af sin ageren i forbindelse med udbuddet.

- Virksomheden levede ikke op til sine egne og omverdenens forventninger, men har ifølge sine juridiske rådgivere ageret inden for konkurrencelovens rammer, skriver Falck i en pressemeddelelse.

/ritzau/