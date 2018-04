Det var i strid med konkurrenceloven, at Campingrådet krævede, at campingpladser tvang kunde til at købe pas.

København. Konkurrencerådet har besluttet at anmelde et sagskompleks om prisaftaler i campingbranchen til politiet for brud på konkurrenceloven.

Via paraplyorganisationen Campingrådet, der bestod af brugere og ejere af campingpladser, havde branchen besluttet, at alle campingpladser skulle kræve, at gæster ejede eller købte et CKE-Pas.

Politianmeldelsen falder efter, at DK-Camp, en forening for 300 campingpladser, har tabt sagen ved Konkurrenceankenævnet.

Ankenævnet har endeligt stadfæstet en tidligere afgørelse om, at det var i strid med loven at kræve, at kunderne købte eller ejede CKE-passet.

- Ankenævnet har slået fast, at Campingrådet overtrådte konkurrenceloven med sit krav om campingpas og med sit krav om en fast pris.

- Kravet var blandt andet udtryk for, at konkurrerende campingpladser har koordineret priser, og det er klart i strid med konkurrenceloven, skriver vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Bitten Thorgaard Sørensen i en pressemeddelelse.

Ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen dækkede den ulovlige aftale omkring 90 procent af alle danske campingpladser.

- De danske campingpladser driver virksomhed, og de skal overholde konkurrenceloven ligesom alle andre typer virksomheder, skiver Bitten Thorgaard Sørensen videre.

Campingrådet, hvor beslutningen blev truffet, er efterfølgende begæret konkurs og lukket.

- Konkurrencerådet har besluttet at anmelde sagen til politiet, skriver Konkurrence- og Forbrugerrådet i sin pressemeddelelse.

Campingrådet blev skabt i 1989, men lukkede altså grundet sagen i sommeren sidste år.

- Efter meget lang ventetid og uro omkring Campingrådet, har Campingrådets bestyrelse besluttet, at Campingrådet skal ophøre.

- Sagen i Konkurrencestyrelsen omkring campingpasset har været afgørende for beslutningen, selv om Campingrådet endnu ikke har modtaget bødeforlægget fra Konkurrencestyrelsen.

- Et trist punktum er dermed sat for mange års fællesskab og samarbejde blandt alle aktører i dansk camping, skriver Dansk Camping Union på sin hjemmeside om den beslutning.

/ritzau/