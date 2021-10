Konges Sløjd – som blandt andet producerer børnetøj og møbler til børn – har fået en millionbøde.

Også en ledende medarbejder er idømt en bøde.

Det skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Konges Sløjd får bøden på 1,8 millioner kroner for igennem mere end et år at have overtrådt konkurrencelovens forbud mod bindende videresalgspriser – eksempelvis ved at forbyde forhandlere at give rabatter på virksomhedens produkter.

Den ledende medarbejder har fået en personlig bøde på 100.000 kroner.

Lovbruddet kan have ført til at kunderne er blevet snydt.

»Når en leverandør forsøger at få sine forhandlere til at overholde en vejledende pris, for eksempel ved at forbyde dem at give rabatter, så holder det prisen på produkterne kunstigt oppe. Dermed kan forbrugerne blive snydt uden at være klar over det,« siger vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Bitten Thorgaard Sørensen.

Kongens Sløjds overtrædelse af konkurrencelovens forbud mod bindende videresalgspriser fandt sted fra slutningen af 2018 til starten af 2020, hvor virksomheden forsøgte at få en forhandler til at holde sig til den vejledende udsalgspris uden at give rabatter.

Sagen begyndte i 2020, da Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog en henvendelse med materiale, der viste, at der kunne være tale om en overtrædelse af konkurrenceloven.

Konkurrencerådet undersøgte sagen og besluttede, at den skulle anmeldes til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

Siden har SØIK efterforsket sagen mod Kongens Sløjd.