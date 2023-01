Lyt til artiklen

Det 158 år gamle skrædderi C.L. Seifert er blevet solgt til en svensk kapitalfond.

Prisen er formentlig i omegnen af 500 millioner kroner, skriver Børsen.

C.L. Seifert A/S blev grundlagt 25. januar 1865 af Carl Ludwig Seifert, og skrædderiet er især kendt for at producere studenterhuer.

I mere endt 100 år har det også været kongelig hofleverandør til både det danske og svenske kongehus.

Her ses Kronprins Frederik og prins Joachim med studenterhuer fra hofleverandøren C.F. Seifert, da de blev studenter. Foto: SCHAUMBORG-LIPPE

I 1903 blev det dansk hofleverandør, og i 1911 blev det svensk hofleverandør.

Og nu har det altså fået svenske ejere i form af kapitalfonden Róku.

Anders Eriksen, der sammen med sin fætter Jens Eriksen ejede C.L. Seifert før handlen, bekræfter, at den svenske kapitalfond er ny ejer af selskabet.

»Vi synes, at Róku ved at være en nordisk ejer med en langsigtet ejerhorisont sikrer kontinuitet for vores kunder, leverandører og ansatte,« skriver Anders Eriksen i en mail til Børsen.