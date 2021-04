Der er ikke meget at flage for, når man kigger på det norske hofs økonomi.

Det norske kongehus kom nemlig ud af 2020 med et underskud på 65 millioner norske kroner.

Men ifølge Dagbladet kom det store underskud ikke som nogen overraskelse.

De røde tal forklares nemlig med det faktum, at omkostningerne til sikring af de royale gemakker har kostet 87 millioner norske kroner fra midler, der er blevet afsat tidligere år.

Det skriver det norske kongehus i en pressemeddelelse.

Dette projekt har et samlet budget på omkring 608 millioner norske kroner og forventes at blive afsluttet i 2021.

Til trods for det store underskud brugte den kongelige familie dog færre penge på rejser i 2020 end planlagt. Det vil sige, at de på 'rejsekontoen' sluttede med et overskud.

Dette lød på 22 millioner norske kroner, som ifølge årsrapporten vil blive brugt til nye projekter i fast ejendom og parker i løbet af 2021 og 2022.

Coronarestriktionerne stoppede dog ikke familiens rejseaktiviteter fuldstændigt. Kongefamilien nåede nemlig at besøge alle Norges 24 kommuner i 2020.

Lidt en anden historie er det i det danske kongehus, som i 2020 havde et overskud på 2,1 millioner kroner.

Der var ellers budgetteret med et underskud i 2020 som følge af forventede store arrangementer, herunder især dronningens 80-års fødselsdag, hvor planlagte begivenheder måtte aflyses.