For kun to måneder siden meddelte Slagter Kruse i Tved, at den 132 år gamle butik måtte lukke grundet indehaverens dårlige ryg.

Men nu er der altså lys forude for Slagter Kruse fans, for butikken åbner nemlig igen under nye forpagtere, som bliver 27-årige Jeppe Solgaard og 24-årige Paula Weigel, som oprindeligt kommer fra Randers.

Det skriver TV 2 Østjylland.

Slagter Kruse har ellers gået gennem familien i generationer, hvor også Prins Henrik og Dronningen besøgte stedet, når de var i Marselisborg.

Men efter butikken havde sidste åbningsdag 28. august, har interessen for at drive butikken videre været overvældende.

»Vi fik stor opmærksomhed, og vi har haft 5-6, der har søgt om at forpagte slagterbutikken,« siger Hans Ole Kruse, som sammen med sin hustru Bente Kruse er de forhenværende forpagtere af butikken.

B.T. kunne tidligere fortælle, at arverækken til slagterbutikken – parrets tre børn – havde takket nej til at overtage og videreføre forretningen.

Allerede dengang udtrykte slagterparret, at de håbede, at en ildsjæl ville føre den traditionsrige slagter videre.

9. oktober blev dørene så atter slået op under nye forpagtere, og det blev fejret med musik, pølser og tilbud.