En særdeles alvorstung og kritisk dag i Spies’ historie endte mandag aften med jubel og klapsalver.

Risikoen for, at moderselskabet Thomas Cooks konkurs skulle tage Spies med i faldet, hang dagen igennem i luften, men omkring klokken 19 modtog administrerende direktør i Spies, Jan Vendelbo, besked om, at rejseselskabet allerede næste morgen kunne sende danske turister ud i verden igen.

»Det er en ny start for os, og vi er meget glade i dag,« siger Jan Vendelbo tirsdag formiddag.

Den spontant opståede feststemning under mødet mandag vender vi tilbage til, for først skal det slås fast, hvorfor direktøren endte med at juble, før han holdt fyraften.

Meldingen til Jan Vendelbo lød, at Spies fik lov af de kreditorer, der har penge til gode hos Thomas Cook, til at fortsætte driften. Det hænger sammen med, at Spies sammen med Ving i Norge og Sverige og Tjäreborg i Finland lykkedes med at overtage leasingaftalerne med flyene fra Thomas Cook UK flere år frem i tiden.

Selvom udgifterne til flyene allerede var betalt ifølge Jan Vendelbo, så kunne Spies ikke benytte dem, fordi de formelt var bundet til Thomas Cook UK, der var gået i betalingsstandsning.

Og derfor var det essentielt hurtigst muligt at få juraen til at gå op, så Spies igen kunne sende turister afsted på ferie.

Indtil den indsats viste sig succesfuld havde Spies måttet stoppe for salget af nye rejser, men butikken er nu åben igen, lyder det.

Direktør for Spies, Jan Vendelbo. Foto: Spies Vis mere Direktør for Spies, Jan Vendelbo. Foto: Spies

»Faktisk er det sådan nu, at situationen er bedre for os end længe. Det er ingen hemmelighed, at Thomas Cook har kæmpet med en stor gæld, og at der har været usikkerhed om Thomas Cook Group.«

»Vi har fået support fra alle interessenter til at drive vores forretning videre. Det er jo bankerne, der står som den vigtigste kreditor i denne konkurs, og de støtter os,« siger Jan Vendelbo.

Han fortæller, hvordan den glædelige besked om, at Spies efter alt at dømme kommer til at overleve moderselskabets konkurs - der skal nu findes en ny betalingsvillig ejer - blev modtaget på direktørgangen.

Ifølge Jan Vendelbo blev der afholdt et samlet møde for ledelsen i Thomas Cook Northern Europe, som foruden Spies inkluderer selskaberne Ving og Tjäreborg.

Mens de fleste direktører befandt sig fysisk i Stockholm, sad Jan Vendelbo og hans kolleger i Spies’ hovedkontor i Ørestaden i København, hvor et konferenceopkald forbandt direktørerne på tværs af landegrænserne.

Og her blev de sædvanlige formelle former for afholdelsen af et møde for en stund helt droppet, da den positive nyhed var landet.

»Jeg kan fortælle, at normalt så er der ikke råben og skrigen på sådanne møder, men der brød i hvert fald jubel og klapsalver ud,« siger Jan Vendelbo og fortæller, at der siden er blevet delt ‘high fives’ ud på gangene.

Ifølge direktøren kan kunder igen rejse med Danmarks største rejseselskab, der sidste år solgte 274.000 rejser.

»Vi er up and running, og hvis man ville have købt en rejse hos Spies tidligere, så kan man roligt gøre det igen,« siger han.