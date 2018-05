Alt fra ni til 100 dage kan det tage at få en byggetilladelse, hvis du vil bygge om eller bygge til.

København. Der er stor forskel på, hvor lang tid borgere og virksomheder skal vente på en kommunal tilladelse, når de vil bygge nyt eller bygge til.

Det viser en opgørelse af byggebehandlingstiderne i 2017 foretaget af Dansk Byggeri, der samtidig advokerer for, at kommunerne går deres behandlingstid efter i sømmene.

- I bund og grund er det et spørgsmål om serviceniveau og prioritering i de enkelte kommuner, og sagsbehandlingen burde ikke tage så lang tid.

- Når alle papirerne er der, bør der ikke gå mere end et par uger i gennemsnit, før byggesagen er behandlet, siger erhvervspolitisk direktør Torben Liborius, Dansk Byggeri.

I Hvidovre Kommune skal man i gennemsnit vente 100 dage på at få grønt lys til at begynde at bygge. Mens det cirka seks kilometer væk i Vallensbæk Kommune kun tager ni dage at behandle byggesagen.

Gennemsnitlig bruger kommunerne 36 dage fra den dag, kommunen har modtaget alle dokumenter i sagen til byggetilladelsen er klar.

- Vi ser, at der tegner sig et mønster af forskellighed, som ikke rigtig kan forklares. Der er meget stor forskel på, hvad det tager af tid i en kommune, og hvad det tager af tid i nabokommunen, siger Torben Liborius.

Ud over i Vallensbæk, er sagsbehandlingstiden også kort i Syddjurs Kommune med 12 dage i gennemsnit og i Thisted og Assens, hvor det tager 17 dage.

Mens kommunerne i den tunge ende er koncentreret omkring København. Hvidovre er med 100 dages ventetid den kommune, hvor borgere og virksomheder må vente længst. Mens Lyngby-Taarbæk, Dragør og Herlev ligger lige efter med hhv. 90, 87 og 86 dages ventetid i gennemsnit.

I sidste ende kan uforudsigelighed omkring behandlingen af byggesager gå ud over byggeriet, advarer Dansk Byggeri.

- Langsommelig og uforudsigelig sagsbehandlingstid, det betyder en usikkerhed for bygherren. Det betyder ventetid, og det betyder tabt produktion, fordi der er nogen, der simpelthen mangler de bygninger, som de står og venter på, siger Torben Liborius.

