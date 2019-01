Kommunernes Landsforening (KL) har opsagt direktør Arne Eggert på grund af adfærd, som ikke er forenelig med en stilling som direktør i organisationen.

Det skriver Kommunernes Landsforening i en pressemeddelelse onsdag aften.

»Det her er en situation, som vi rigtig gerne ville have været foruden i KL. Vi har haft nogle grundige drøftelser med vores medarbejderrepræsentanter og er på den baggrund nået frem til, at den adfærd, der er blevet udvist, ikke er forenelig med det direktøransvar, der ligger i KL,« siger KL’s administrerende direktør Kristian Wendelboe.

Hvad den omtalte adfærd helt konkret indebærer fremgår dog ikke.

B.T. erfarer dog, at der ikke er tale om økonomiske forhold, og de sparsomme detaljer i beskrivelsen af adfærden skyldes, at der er medarbejdere involveret i sagen.

Kommunikationschef i KL, Ida Thuesen Nielsen, kan ikke oplyse, hvornår 44-årige Arne Eggert skal have udvist en adfærd, som nu har ført til hans opsigelse.

Der er ifølge kommunikationschefen ikke sket en politianmeldelse.

Arne Eggert har været direktør i KL siden 2016 med asnvar for børn/dagtilbud, folkeskole, uddannelsespolitik, digitalisering og velfærdsteknologi.