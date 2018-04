Forhandlingerne i Forligsinstitutionen om nye overenskomster til de offentligt ansatte fortsatte torsdag.

København. Flere af forhandlerne for de kommunalt ansatte herunder FOA's formand, Dennis Kristensen, har kort før klokken et natten til fredag forladt Forligsinstitutionen.

Det skyldes, at der ikke forhandles på deres område "de næste tre-fire timer", siger socialpædagogernes formand, Benny Andersen, på vej ud af "Forligsen".

Ifølge Dennis Kristensen er det lærernes arbejdstid, der i stedet forhandles om.

En halv time forinden kom formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, der er topforhandler for de kommunalt ansatte, tilbage fra et hovedbestyrelsesmøde på Hotel Phoenix i København.

Her blev forhandlingssituationen drøftet, og mødet forløb ifølge Bondo "godt", men han ønskede ikke at uddybe yderligere.

Lærernes arbejdstid er en af de tre knaster, som repræsentanterne for lønmodtagerne i staten, regionerne og kommunerne har givet håndslag på skal løses, hvis et samlet forlig skal indgås.

De to andre er en overenskomstsikring af den betalte frokostpause og en lønstigning, der svarer til den, som de privatansatte har oplevet.

Torsdag blev forhandlingerne indledt på det statslige og kommunale område klokken 15. Onsdag blev der ligeledes forhandlet på områderne.

Forligsmanden Mette Christensen har frem til 1. maj til at sørge for, at parterne bliver enige om nye overenskomster for de offentligt ansatte.

Hvis ikke det sker, kan en strejke bryde ud 6. maj og en lockout 12. maj. Forskydelsen mellem de to konflikter skyldes, at fagforeningerne varslede strejke først, hvor arbejdsgiverne fulgte efter med et lockoutvarsel.

Er situationen helt håbløs, kan forligsmanden dog når som helst erklære forhandlingerne for sammenbrudt. En storkonflikt kan i så fald bryde ud samlet på femtedagen herefter.

/ritzau/