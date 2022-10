Lyt til artiklen

Virksomhedernes prognoser for 2023 tikker snart ind, og allerede nu vækker det bekymring.

For selvom virksomhederne bredt set klarer sig fint, så begynder forbrugerne at holde kraftigt igen med forbruget, og det skaber bekymring ude i virksomhederne og hos bankerne, der frygter økonomiske dyk i 2023.

Det skriver Finans.

Ifølge Niels Bank-Hansen, direktør i Danske Bank, er der »alverdens tegn på«, at vi nærmer os en recession drevet af tårnhøj inflation, der fører til stigende renter.

»Dermed bliver købekraften suget ud af forbrugerne, hvilket kommer til at sætte sig i virksomhedernes omsætning lige om lidt,« siger Niels Bank-Hansen til Finans.

Allerede nu har man mærket, at forbrugeradfærden har ændret sig i supermarkedskæderne, hvilket har tvunget flere kæder til at tænke i nye baner.

Ifølge Bjarne Larsen, der er bankdirektør i Sydbank, så vil opbremsningen i økonomien ramme meget forskelligt. Allerede nu mærker man det i detailhandlen, mens det gradvist begynder at sætte sig i andre brancher.

En survey fra Danske Bank viser også, at flere medgiver, at de sjældnere går ud at spise – og hvis de gør – så tænker de i billigere alternativer. Flere køber også færre ting til hjemmet, ligesom andre køber dagligvarer af lavere kvalitet.

Hvad fremtiden bringer, begynder bankerne at finde ud af i løbet af de kommende måneder, hvor virksomhederne afslutter deres regnskaber og kommer med en prognose på udviklingen i 2023.