April har været noget mere kølig, end vi normalt kender det. Og det har stor betydning for de danske landmænd.

Afhængig af hvad man som landmand dyrker, kan nattefrost, som vi særligt oplevede mellem mandag og tirsdag, nemlig have stor betydning for afgrøderne.

Hvis man dyrker asparges, som man for eksempel gør hos gårdbutikken Vibesand Grøntsager, har nattefrosten haft store konsekvenser. Aspargesene er nemlig ødelagt.

Gårdbutikken anslår at have smidt mellem 500 og 800 kilo ødelagte asparges ud. Det skriver TV 2 Øst.

»Det er en flad fornemmelse, for vi ved, at vi ville have haft travlt, hvis vi havde haft nogle asparges. Det har vi så ikke. Det var bestemt ikke det, vi havde regnet med,« siger Tom Hansen, der ejer gårdbutikken.

Men det handler som sagt om, hvad man sår. For landmand Jens Langager fra Hårlev er det nemlig positivt med nattefrosten.

Hans hvedemarker har det ganske fint. På grund af nattefrosten har hveden vokset langsomt, og på den måde fået et bedre rodnet, som give en god plante.

I modsætningen til aspargessæsonen, som slutter til Sankt Hans, skal hvede nemlig først høstes til august.