Ni måneder på direktørposten.

Så lang tid fik direktøren på Koldinghus, Janus Møller Jensen, inden han pr. dags dato fratræder posten igen, skriver JydskeVestkysten.

Fratrædelsen sker efter gensidig aftale mellem Janus Møller Jensen og Koldinghus’ bestyrelse.

Den nu forhenværende direktør, der tidligere har været afdelingsleder på Nyborg Slot, har været direktør på Koldingshus siden 1. december sidste år.

Bestyrelsesformand på Koldinghus, Jørgen A. Houmann, fortæller til avisen, at det ikke har været en rar situation, men at matchet ikke rigtigt har passet, og at alle parter nu i stedet kan komme videre oven på fratrædelsesaftalen.

Ansættelsen af Janus Møller Jensen kom blandt andet i hus efter hjælp fra et rekrutteringsbureau. Bestyrelsesformand Jørgen A. Houmann mener dog ikke, at årsagen til det dårlige match skal findes der.

»Det var præcis samme proces, som da vi fandt vores foregående direktør, Thomas C. Thulstrup, der var direktør på Koldinghus i fem år. Så jeg synes ikke, at vi kan bebrejde hverken ansættelsesbureauet eller Janus,« siger han og fortsætter:

»Vi sad fire personer i ansættelsesudvalget, der var rørende enige om, at han var det rette valg, men man må nogen gange komme til erkendelsen af, at det var ikke det match, vi havde håbet på,« siger Jørgen A. Houmann i avisen.

Efter at Janus Møller Nielsen er fratrådt stillingen pr. dags dato, er Nanna Ebert blevet konstitueret direktør. Foto: Pressefoto/ Friis Fotografi Vis mere Efter at Janus Møller Nielsen er fratrådt stillingen pr. dags dato, er Nanna Ebert blevet konstitueret direktør. Foto: Pressefoto/ Friis Fotografi

Bestyrelsen i Koldinghus har nu udpeget kommunikations- og publikumschef, Nanna Ebert, som konstitueret direktør.

Nanna Ebert har siden 2003 været ansat på Koldinghus.

Den daglige ledelse af Koldinghus vil, indtil der er fundet en ny direktør, blive varetaget i fællesskab mellem museets bestyrelse og ledelsen på Koldinghus, skriver mediet.

Foruden Nanna Ebert består ledelsen også af kulturarvschef, Steen Rosenvinge Lundbye, og Bjarne Nissen, der er økonomi- og administrationschef.