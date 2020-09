Tesla er til skuffelse for investorerne ikke blevet indlemmet i stort aktieindeks. Det koster på aktiekursen.

Teslas markedsværdi står til en ordentlig lussing, efter at elbilselskabets aktie ikke er blevet indlemmet i et af de største amerikanske aktieindeks.

I tirsdagens amerikanske aktiehandel falder Tesla-aktien med cirka 15 procent.

Hvis det holder, til handlen lukker igen, så vil Teslas markedsværdi være faldet med cirka 369 milliarder kroner.

Den amerikanske aktiehandel lukker klokken 22 dansk tid.

Det store kursfald sker som reaktion på, at Tesla-aktien fredag i sidste uge ikke blev indlemmet i S&P 500-indekset.

Det er et af de største og mest prestigefyldte aktieindeks i USA.

Kursfaldet har været forsinket af, at den amerikanske børs var lukket mandag på grund af helligdagen Labor Day.

Derfor er det først tirsdag, at nyheden får konsekvenser for Tesla-aktien.

Skuffelsen hos investorerne kan skyldes, at en indlemmelse i S&P 500-indekset kunne have betydet mere handel med Tesla-aktien.

Det ville alt andet lige have skabt større værdi for aktien og derved også for de investorer, der ejer Tesla-aktier.

Ifølge Daniel Ives, der er analytiker hos investeringsfirmaet Wedbush Securities, kommer den kolde skulder til Tesla som en stor overraskelse.

- Baseret på alle målinger anså man det for næsten sikkert, at Tesla ville komme med i S&P 500-klubben i denne omgang, og dermed vil det her kaste en negativ reaktion af sig hos investorerne, siger han ifølge Reuters.

Analytikeren vurderer, at beslutningen om ikke at inkludere Tesla i indekset kan være truffet på grund af tvivl om selskabets indtjeningsmuligheder og uklare forventninger til året.

Tirsdagens store kursfald for Tesla-aktien sker i et år, hvor selskabets aktie ellers har været blandt de helt store vindere i den amerikanske aktiehandel.

På trods af tirsdagens lussing er aktiekursen stadig mere end tredoblet i forhold til ved årsskiftet.

/ritzau/