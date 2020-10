Omkring 100 mennesker hos brødgiganten Kohberg får efter alt at dømme snart en fyreseddel.

Kohberg Bakery Group forventer nemlig at nedlægge en række stillinger, fordi virksomheden har mistet en aftale med Salling Group.

Det skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

Afdelingerne i både Søften, Aarhus, Bolderselv og Taastrup bliver berørt, fremgår det.

Fyringerne skyldes angiveligt, at bageriet ikke længere selv skal stå for lager og transport af brød til Salling Groups butikker.

Derfor er det lager- og logistikpersonalet, der bliver berørt.

»Vi er naturligvis kede af, at Salling Groups beslutning kommer til at berøre så mange af vores medarbejdere, og lige nu er vores fokus på at sikre så mange arbejdspladser som muligt. Desværre kommer vi ikke uden om, at vi skal sige farvel til gode folk,« siger administrerende direktør i Kohberg Bakery Group, René Normann Christensen, i pressemeddelelsen.

Kohberg forventer at varsle opsigelser på bagerierne i Bolderslev og Taastrup, samt i Søften ved Aarhus, hvor hele Kohbergs lager sandsynligvis lukker.

Det betyder også at Kohbergs bygninger i Søften forudses at blive sat til salg.