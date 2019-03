En af Danmarks største producenter af brød, Kohberg Bakery Group, skal have ny topchef.

Bestyrelsen for virksomheden har vurderet, at den videre udvikling kræver nye kræfter, og derfor siger man farvel til Peder Christensen, der har været administerende direktør siden september 2016.

'Først og fremmest vil vi gerne takke Peder Christensen for det store arbejde og den kæmpe indsats, han har ydet for Kohberg gennem årene. Både som COO og siden 2016 som CEO. Peder har været med til at samle og fokusere Kohberg - og ikke mindst indsatsen omkring produktkvalitet og den nye brandstrategi, som netop er blevet lanceret,' siger bestyrelsesformand Erik Sandberg i en pressemeddelelse.

Peder Christensen kom i sin tid fra en stilling som divisonsdirektør i Kohberg - og blev konstituteret og siden fastasat efter fyringen af den tidligere direktør i 2016.

Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Den nye direktør for Kohberg hedder René Normann Christensen og begynder allerede på mandag.

Han kommer fra en stilling som administrerende direktør for Glunz & Jensen Holding.

'Han har stor topledelseserfaring, og har flere gange bevist, at han kan øge lønsomheden i en virksomhed. Og derfor også den rette mand til at stå i spidsen for Kohberg og ruste virksomheden til fremtiden,' skriver Kohberg i pressemeddelelsen.

Kohberg omsatte i 2017 for 928 millioner kroner, men kom ud med et underskud på 5,7 millioner kroner.