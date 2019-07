Det er en gammel kending blandt de lokale i Køge, som er blevet lagt i graven.

Restaurant Skipperkroen har i mange årtier været et populært spisested i Køge havn, men det er nu slut.

Kroens seneste ejer, Pernille Glaring, har søndag opsagt lejemålet og tømt den over 100 år gamle restauration for inventar, skriver Sjællandske Medier.

En nyhed, der har ramt Claus Philipsen, som tidligere har ejet kroen i mange år.

Kroens tidligere ejer, Claus Philipsen, foran Skipperkroen i Køge i 1996. Han ser med 'blødende hjerte' nu den historiske kro lukke. Foto: SØREN STEFFEN Vis mere Kroens tidligere ejer, Claus Philipsen, foran Skipperkroen i Køge i 1996. Han ser med 'blødende hjerte' nu den historiske kro lukke. Foto: SØREN STEFFEN

Med 'blødende hjerte' må han nu se den unikke kro lukke ned uden store forhåbninger for dens overlevelse.

»Jeg håber, at jeg kan få solgt den til én, der måske kan få den på ret kurs igen. Men om det lykkes, ved jeg ikke. For jeg har ikke kræfterne til at starte den op igen, desværre,« siger han.

»Jeg må nok se i øjnene, at det er en 100 års tradition i Køge der nu er lagt i graven,« siger han.

Skipperkroen har i mere end en menneskealder haft adresse på Havnen 25 i Køge i bygningen, som daterer helt tilbage til 1632.