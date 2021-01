Ledighedskøen er steget med knap 40.000 personer siden den første nedlukning i marts sidste år.

Køen af ledige er vokset med 11.000 personer siden 23. december. Det viser tal fra Beskæftigelsesministeriet.

Ledighedskøen er samlet vokset med 39.639 personer under coronakrisen - fra 9. marts 2020 og frem.

Normalt er der mange, som melder sig ledige omkring månedsskiftet, og samtidig stiger ledigheden traditionelt også i januar og februar.

Tallene skal også læses med det forbehold, at der en smule forsinkelse på folk, der afmelder sig som ledige. Dermed kan den seneste stigning i ledighedskøen være mindre.

Hos Nykredit påpeger cheføkonom Troels Kromand Danielsen, at stigningen i ledigheden ikke er ekstraordinær, når man sammenligner med de seneste år.

De seneste fire år er ledigheden således steget med omkring 10.000 personer fra midten af december til første uge i januar.

- Når man tænker på, at dansk økonomi endnu engang er lukket ned og endda i et videre omfang end i foråret så er stigningen i ledigheden ikke bekymrende.

- Faktisk er det nok snarere overraskende, at den ikke er meget større, end vi normalt ser over et årsskift, når man tæller nedlukningen med i ligningen, siger han i en kommentar.

Han vurderer, at årsagen er, at virksomhederne tidligere har været gennem en nedlukning.

- Der er langt større vished om, at forbrugslysten er til stede efter genåbningen. Samtidig er hjælpepakkerne genindført, og heller ikke de er ukendte. Det giver større ro for mange at drive forretning i, siger han.

Selv om flere ser ud til at have mistet jobbet på det seneste, er niveauet af ledige ikke helt så højt som i slutningen af juni, hvor det nåede det højeste niveau under coronakrisen med omkring 55.000 flere i ledighedskøen.

Samlet er 171.362 personer i øjeblikket registreret som ledige ifølge opgørelsen fra Beskæftigelsesministeriet.

/ritzau/