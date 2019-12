Den 89-årige købmandsenke Ida Jacobsen har fået en klækkelig sum penge for de fire sidste lejemål i hendes supermarkeds-virksomhed.

Faktisk har hun fået et tocifret millionbeløb for at at sælge fire Meny-supermarkeder. Fire butikker, der var en del af hendes virksomhed Jaco Supermarkeder.

Det skriver Dansk Handelsblad, der har set nærmere på virksomhedens regnskab.

Og hvem er det så, der har måttet punge ud for lejemålene i Aarhus V, Randers, Hurup og Grenaa?

Bag købet står Salling Group, som agter at omdanne lejemålene til Netto-butikker.

Om salget, som blev en realitet i januar, fortalte Ida Jacobsen til Finans, at hun i første omgang havde været skeptisk:

»Salling Group sagde fra begyndelsen, at de rigtigt gerne ville købe vores lejemål. Jeg fortalte dem, at jeg bestemt ikke var færdig med at regere,« sagde hun, før hun fortsatte:

»Men så begyndte jeg at tænke over, om mine børnebørn havde interesse i et generationsskifte, og det fik mig til at vende tilbage til Salling Group, hvorefter vi hurtigt og sobert fik lavet en fin aftale,«

Ifølge Finans har Ida Jacobsen stået i spidsen for Jaco-koncernen, siden hendes mand, Carl Børge Jacobsen døde i 1988.

Men da hendes børn er døde, og da hendes fire børnebørn ikke ønsker at overtage virksomheden, har hun altså besluttet at sætte et sidste punktum.

Tidligere talte Jaco-koncernen også discountkæden Alta.

Denne kæde blev senere afhændet til Dagrofa og ændret til Kiwi-butikker. Butikker, som sidenhen er lukket.