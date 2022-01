En elregning på svimlende 78.000 kroner.

Det er prisen, købmand Jan Jæger har måtte betale, for at holde den nordjyske Spar i Øster Brønderslev kørende i januar måned.

Det skriver TV 2 Nord, der bragte historien først.

»Vi er mange, der er bekymrede for fremtiden. Kommer priserne til at stige endnu mere? For så kommer vi til at se mange blødende butikker rundt omkring,« siger Jan Jæger til B.T.

Er din elregning steget?

Alene det seneste år er købmandens elregning mere end fordoblet. Og det er ikke noget, der kun rammer internt i forretningen.

»Det er en boomerang. Forbrugeren kommer jo på en eller anden måde til at betale prisen dobbelt – både hjemme i privaten, men også ude i butikkerne,« lyder det fra købmanden:

»For på et eller andet tidspunkt – med de ekstremt høje udgifter – bliver vi (de erhvervsdrivende, red.) jo nødt til at hæve priserne.«

Tilbage i 2015 kunne den nyistandsatte Spar på 800 kvadratmeter slå dørene op – og allerede her blev der taget højde for elforbruget.

»Vi har både LED lys, CO₂ anlæg og låger på alt køl og frys for at spare på strømmen. Og når vi så ender med en regning på 78.000 kroner, så tør jeg slet ikke tænke på dem, der ikke har optimeret deres butikker endnu.«

Elpriserne slår rekorder i disse dage. Og det kalder på indgriben fra regeringen, mener flere politikere.

De stigende energipriser har også nået en størrelse, der har fået klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) til at indkalde Folketingets partier til drøftelser om emnet.

»Regeringen ser med stor alvor på de stigende energipriser, som vi med voksende bekymring har fulgt helt tæt,« lyder det blandt andet fra Dan Jørgensen i en skriftlig kommentar til Ritzau.

Købmand Jan Jæger er ligeledes bekymret for udviklingen. Særligt efterspørger han politisk handling, der er målrettet de erhvervsdrivende.

»Jeg italesætter det her, fordi det er et problem, der er nødt til at blive gjort noget ved,« siger han.