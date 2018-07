Købmand Brian Rosenstand kom tidligere på året i vælten, da han brød loven ved at offentliggøre billeder af tyve fra hans Meny-supermarked i Valby. Nu gør han det igen - mens han venter på, at regeringen strammer lovgivningen.

»Det gør jeg for at provokere. Jeg bliver så provokeret af, at jeg bare skal se på, at mine varer bliver slæbt ud af min forretning. Det er krænkende for min retsfølelse,« siger Brian Rosenstand til B.T.

I et Facebook-opslag, som nu er slettet, offentliggjorde Meny-købmanden forleden en sekvens fra butikkens videoovervågning, hvor man ser flere tyve stjæle store mængder slik i butikken. Samtidig lagde han et billede fra butiksfacaden på Facebook af et skilt på flere sprog. Her gøres tyvene opmærksom på, at de samtykker til, at der bliver delt billeder af dem på sociale medier, hvis de stjæler fra forretningen. Oplsaget er slettet efter at B.T. har været i kontakt med Menys kædeledelse.

Det er i strid med EU's persondataforordning at dele billeder af personer uden deres udtrykkelige samtykke. Og her er et skilt på facaden ikke nok, vurderer professor, ph.d. og dr. jur. Sten Schaumburg-Müller overfor TV 2 Lorry:

»Et stiltiende samtykke kan være okay i andre sammenhænge, men ikke i den her situation. Der står nemlig i persondataforordningen, at der skal være frivillig, specifik, udtrykkelig og informeret viljestilkendegivelse, hvis man skal bruge oplysninger. Man kan ikke sige her, at der er tale om udtrykkelig viljestilkendegivelse fra dem, som går ind i butikken.«

Brian Rosenstand ved godt, han bryder loven.

»Skal jeg have et samtykke, skal jeg vide, hvem de er, og derefter få det fra dem. Det siger sig selv, at det får jeg ikke,« siger købmanden.

Anerkender du, at det, du har gang i, reelt er selvtægt?

»Det kan jeg sagtens forstå, man kan se det som. Jeg går ikke ind for et samfund, hvor vi alle griber til selvtægt, men det her har stået på i så mange år, og lovgivningen er håbløs.«

Selv hvis tyvene pågribes, stopper frustrationerne ikke.

»Selv om vi har rettens ord for, at de skal betale pengene tilbage til os, får vi aldrig pengene. Politiet mangler beføjelser til at kræve, at pengene bliver betalt tilbage,« siger Brian Rosenstand.

Fakta Menys kædedirektør: Vi skal overholde loven Menys kædedirektør Kenneth Holmen Pedersen har ikke ønsket at stille op til et telefonisk interview med B.T. om sagen. I et mailsvar udtrykker han forståelse for købmanden Brian Rosenstands situation, men understreger også, at Meny ikke skal bryde loven: »Jeg har stor forståelse for Brians kamp mod og frustration over disse tyvebander. Men samtidig skal købmændene i MENY kæden naturligvis overholde den gældende danske lovgivning, hvorfor det pågældende opslag er fjernet.« »Når det er sagt, så er det samtidig vores forventning, at man fra politisk hold sikrer at indsatsen mod disse organiserede tyverier øges. Justitsministeren har for nyligt besøgt netop Brians butik for ved selvsyn at se hvilke udfordringer købmanden står overfor.« »Den danske lovgivning skal overholdes, men det kan ikke være meningen at denne form tyverier får lov til at fortsætte uhindret, da det i sidste ende kan true købmændene på deres levebrød.«

Så du bliver ved?

»Ja, det gør jeg. Det handler ikke bare om min butik, men om at organiserede tyvebander stjæler varer for store beløb, som de har held med at sælge videre. Der er al for lav bødestraf for butikstyveri,« siger Brian Rosenstand, der i juni havde besøg af justitsminister Søren Pape Poulsen (K), der efter sommerferien har lovet at fremsætte lovgivning i Folketinget, der strammer grebet om de organiserede tyvebander.

Forstår du, at købmanden deler videovervågningsbilleder af butikstyvene på Facebook?

Brian Rosenstand anerkender, at den politiske proces tager tid, men han synes, der er sket for lidt, og derfor holder han fast i den uortodokse og ulovlige metode:

»Jeg er den uartige dreng i klassen. Jeg gør noget, man ikke må, men jeg kan bare se, at der bliver lyttet mere til det.«

Risikerer du ikke at hænge uskyldige ud?

»Nej. Jeg lægger ikke noget ud, hvis vi bare har en mistanke,« siger Brian Rosenstand, som indtil videre er sluppet for at for en bøde for at offentliggøre billeder af tyve i butikken.

B.T. ville gerne have haft en kommentar fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K), men det ikke har været muligt, da han holder ferie.

Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod Poulsen, holder også ferie, men har lige tid til en kort kommentar. Han minder om, at partiet tidligere foreslog at give butikker lov til at offentliggøre overvågningsbilleder under forudsætning af, at de har meldt tyveriet til politiet. Det støttede ingen andre partier.

»Jeg forstår godt, at butiksejere er dybt frustrerede, og jeg synes, det er helt forkert, at man straffer dem frem for tyveknægtene. Det må være sådan, at man som tyv må leve med den erhvervsrisiko, at overvågningsmateriale bliver offentliggjort. Det græder jeg helt tørre tårer over,« siger han.

Tilbage i Meny er Brian Rosenstand ikke i tvivl om, hvad fremtiden bringer, hvis ikke politikerne strammer garnet om tyvene.

»Niveauet kommer i min optik kun til at blive værre og værre. Det kommer til at kræve seriøse ændringer af lovgivningen, hvis det skal ændres,« siger han.