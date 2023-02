Lyt til artiklen

Det skal være slut med at kunne betale med kontanter ved købmanden.

I hvert fald hvis det står til De Samvirkende Købmænd. Det skriver mediet Dagligvarehandlen.

I dag skal dagligvarebutikkerne, med nogle undtagelser i særligt belastede områder, modtage betaling med kontanter i tidsrummet fra klokken 6 til 22.

Claus Bøgelund Nielsen er vicedirektør i De Samvirkende Købmænd. Til Dagligvarehandlen, siger han:

»Det er vigtigt at understrege, at en afskaffelse af kontantpligten ikke er en afskaffelse af kontanter, men blot en revision af en lov, der har overlevet sig selv. Vi opfordrer derfor Folketinget til at ophæve den særlige danske kontantpligt.«

I 2018 fik butikkerne lov til at afvise kontanter i tidsrummet fra klokken 22 om aftenen til 6 om morgenen for at modvirke røverier. Og sidste år blev kontantreglen så ophævet for engroshandel.

De nuværende regler er især lavet med hensyn til ældre borgere.

Erhvervsminister Morten Bødskov (S) har, ifølge Dagligvarehandlen, for nylig oplyst til Folketingets erhvervsudvalg, at han ikke har planer om at ændre kontantreglen.