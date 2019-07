Fra mandag udvides pantsystemet til at omfatter emballage fra mere end 400 typer af blandt andet juice.

Hos interesseorganisationen De Samvirkende Købmænd, DSK, der blandt andet har Spar- og Rema 1000-købmænd som medlemmer, er man glad for, at langt flere typer af emballage pålægges pant.

Men der kunne være gjort langt mere, mener Claus Bøgelund Nielsen, vicedirektør i DSK.

- Det er ganske udmærket at udvide pantsystemet, så længe det kan modtages i de nuværende pantautomater i butikkerne, og i øvrigt ikke giver problemer for butikkerne eller kunderne. Vi forventer at pantsystemet vil blive udvidet med mellem 50 til 60 millioner stykker emballage det kommende år.

- Det svarer i virkeligheden kun til omkring 10 procent af det potentiale, der vil være, hvis man fik lagt pant på de dåser, der bliver solgt i de tyske grænsehandelsbutikker. Så her ville man kunne gøre utrolig meget godt ved en fremtidig udvidelse af pantsystemet, siger han.

Ud over emballage fra juice bliver også beholdere fra saft, smoothies og most omfattet af pant.

/ritzau/