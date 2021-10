En gedigen shitstorm har ramt en indisk restaurant på Østerbro i København.

Midt i orkanens øje står restaurantejer Patrick Paktinson, der driver restauranten Maharaja. En beskæftigelse, han har nydt i mange år. Men i disse dage er tilværelsen dog knap så sjov, som den plejer for Patrick Paktinson og hans personale.

Det skyldes en episode den 16. oktober, hvor Patrick Paktinson efter eget udsagn kom på kant med en gruppe af restaurantens gæster. Det vender vi tilbage til.

Episoden har siden overrumplet Patrick Paktinson, der bombarderes med dårlige anmeldelser, chikane og endda private beskeder, der smager af trusler.

»Jeg kigger mig over skulderen noget mere end normalt. Jeg frygter da det værste,« siger Patrick Paktinson.

Virksomheden har fået omkring 60 anmeldelser på trustpilot fra forskellige profiler. Alle sammen med én stjerne til følge og ikke overraskende med en negativ beskrivelse til følge.

B.T. har gennemgået anmeldelserne på Trustpilot, og det er ikke milde beskyldninger, der er tale om.

»Ejerens racistiske bemærkninger er nok til at stedet skal boykottes og lukkes ned. Har spist der en gang før og derfor også oplevet det med mine egne øjne. Jeg troede dog, jeg var den eneste som var ude for det, men nu kan jeg se, at det er flere, det går ud over. Føj for en opførsel af ejeren,« lyder det blandt andet i en af anmeldelserne på Trustpilot.

Udover et hav af dårlige anmeldelser og en dårlig rating som konsekvens af det, er virksomheden også blevet chikaneret på anden vis.

»Vi har flere gange siden oplevet at få bestilt takeaway, hvor det ikke bliver afhentet. Så der har vi måtte smide maden ud,« siger Patrick Paktinson.

Ligeledes er Patrick Paktinson blevet ringet op af flere, der har udgivet sig for at være journalist og truet ham med 'bål og brand,' lyder det.

»Det er en ubehagelig situation at være i. Jeg kan godt mærke, at der er færre på restauranten i de her dage. Jeg ved ikke, om det skyldes episoden i lørdags, anmeldelserne på Trustpilot eller noget helt andet.«

B.T. har gennemgået beskeder og screenshots, som restaurantejeren har modtaget, herunder beskeder hvor trusler bliver luftet.

»Skal du have et besøg eller hvad, din lille luderunge,« lyder det blandt andet i en af beskederne.

Patrick Paktinson er selvsagt chokeret over den voldsomme shitstorm, hans restaurant lider under lige nu. Han forstår ikke, hvorfor den overhovedet er startet.

»Jeg prøvede at imødekomme deres krav hele tiden, men det var som om, at hver gang et problem var løst, så fik de et nyt problem,« siger restaurantejeren.

Ifølge ham drejede problemer sig om alt fra dårlig siddeplacering til forkert mad.

Besøget sluttede heldigvis fredeligt. Paktinson og personalet sagde pænt farvel til de fire gæster, og alt dårlig stemning syntes glemt.

Lige indtil telefonen ringede nogle timer efter, de havde forladt restauranten.

»De havde glemt en pose hos os, og selvom det burde at være den nemmeste overdragelse, så var stemningen vendt 180 grader i forhold til, da de sagde farvel.«

Shitstormen startede den 17. oktober. Dagen efter det omstridte besøg.

»De troede jeg ville stjæle fra den, og de var generelt meget aggressive i stemmen.«

De fire unge mænd vendte tilbage til restauranten. Denne gang i et noget større hold.

»Det var meget ubehageligt. Deres ageren var aggressiv, og det gjorde både gæsterne, mit personale og jeg selv bange.«

Undervejs blev Patrick Paktinson beskyldt for racisme.

»Jeg ville dreje diskussionen over i engelsk, da de var lidt svære at forstå. Jeg er selv udenlandsk, så der var intet racistisk over det.«

Stemningen blev så ophedet, at Patrick Paktinson endte med at bortvise gæsterne fra restauranten.

Og siden har han og virksomheden været involveret i regulær shitstorm.

»Mit ønske er bare at få sluttet fred med denne gruppe, så vi alle kan kom komme videre med vores liv,« siger han.