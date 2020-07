Den norske milliardær Petter Stordalens nye, femstjernede hotel Villa Copenhagen vil være et samlingssted for københavnere og turister, som vil nyde den danske hovedstad.

Også dem, der har mange penge. Rigtig mange penge.

Villa Copenhagens dyreste suite, Shamballa, koster 55.000 kroner.

For én overnatning, vel at mærke.

Petter Stordalen i den store courtyard, som møder gæsterne som det første, når de kommer ind ad hovedindgangen i milliardærens nye luksushotel på Tietgensgade ved Hovedbanegården i København.

B.T. har fået et kig ind i den 75 kvadratmeter store suite, som kan smykke sig med at være Danmarks dyreste.

'Hun er femstjernet. Hun er unik'

Men hvad får man så som gæst, når man lægger så mange penge for en overnatning?

»Min definition af luksus er anderledes end de fleste andres,« forklarer Petter Stordalen, mens vi sidder i et hjørne af Villa Copenhagens brasserie, Komfort.

Den selvgjorte milliardær er berømt for sine store armbevægelser og for at leve et liv i overhalingsbanen. Han er blandt andet blevet kaldt 'den nordmand, som bruger flest penge på tøj'. Af en god ven. Han ved alt om, hvad eksklusiv luksus er. Så der gemmer sig en overraskelse, da han fortsætter sin forklaring.

Fakta: Villa Copenhagen Femstjernet hotel med et areal på 25.000 m2 og 390 værelser

Ligger i den gamle Centralpostbygning på hjørnet af Tietgensgade og Bernstorffsgade, lige over for Hovedbanegården i København

Renoveringen og ombygningen har kostet over 1,5 milliard kroner

Tagterrasse med sauna og en 25 meter lang pool

Døgnåbent fitnesscenter og wellnessområde

Bar, brasserie, morgenmadsrestaurant, café og bageri

Overdækket courtyard, der skal fungere som socialt mødested for Københavns borgere og hotellets gæster

Priser fra 1.295 kroner per overnatning (åbningstilbud) til 55.000 kroner for Shamballa-suiten, som er Danmarks dyreste suite.

»Jeg har været på tostjernede hoteller og fået femstjernet behandling. Jeg har også været på femstjernede hoteller, som ikke har været særlig gode. Hvorfor? Fordi det først og fremmest handler om mennesker. Det er de ansatte og deres service, som gør opholdet til noget helt særligt,« siger Petter Stordalen og roser den smilende tjener fra Nordmakedonien, som lige har serveret kaffe og vand med brus for os.

Vi behandler rockstjerner som almindelige gæster og almindelige gæster som rockstjerner Petter Stordalen, Villa Copenhagens ejer

»Som Emira her. Hun er femstjernet. Hun er unik.«

Shamballa-suiten er blevet til i samarbejde med de danske designbrødre Mads og Mikkel Kornerup og er opkaldt efter deres luksussmykkemærke Shamballa Jewels. På sanskrit betyder Shamballa 'et sted i ro og balance'. Stordalen og Villa Copenhagen tilbyder Shamballas gæster spirituel luksus i suiten, som er dekoreret med smykker.

»Shamballa er for de gæster, som er villige til at betale, hvad det koster at få et større og lækrere værelse under deres ophold i København,« siger Petter Stordalen.

Men hvad er forskellen på at betale 55.000 kroner for suiten og de 1.295, det billigste værelse koster per nat?

»Det svarer jo til det, du oplever, når du går ind i det nyeste Airbus-langdistancefly. Der sidder ganske få passagerer på første klasse. Lidt flere på business class. Og rigtig mange på økonomiklasse. Men i bund og grund vil de alle sammen det samme: Transporteres fra A til B.«

Socialt mødested

»Vi behandler rockstjerner som almindelige gæster og almindelige gæster som rockstjerner. Det er idéen. Du skal kunne få samme oplevelse, uanset om du betaler lidt over 1.000 kroner (de 1.295 kroner per nat i de billigste værelser er et åbningstilbud, red.) eller meget mere for dit værelse,« siger Petter Stordalen.

Den norske milliardær har efter fire års gennemgående renovering til en samlet pris på over 1,5 milliarder kroner lavet den gamle Centralpostbygning på hjørnet af Tietgensgade og Bernstorffsgade i København om til et moderne, femstjernet hotel med 390 værelser og en 25 meter lang, udendørs pool, som næsten udelukkende opvarmes med overskudsvarme fra hotellet. Men Villa Copenhagen vil ikke være et eksklusivt sted for overklassen.

Glastaget over Villa Copenhagens courtyard. Petter Stordalen og Nordic Choice Hotels har bestræbt sig på at bevare så meget af den gamle Centralposthusbygning som muligt.

Petter Stordalen understreger under interviewet flere gange, at Villa Copenhagen er et åbent hotel og vil tiltrække både københavnere og turister til at overnatte, spise og hænge ud i den store courtyard med en kop kaffe eller en drink i gode venners lag, eller mens der arbejdes på laptoppen. Stordalen vil gøre hotellet ved Hovedbanegården og Tivoli til et socialt mødested for alle, høj som lav.

Risikerer I ikke at skræmme netop rockstjerner og andre kendte, som er villige til at betale for at bo i suiten, væk ved at lægge så stor vægt på at være et åbent hotel med plads til alle?

»Nej, for de er jo som alle os andre. De er sociale væsener. De vil ikke isoleres fra alle andre. De kan selvfølgelig trække sig tilbage til suiten, men tro mig: Også gæster, som vil betale ekstra for at bo i Shamballa, vil synes, det er skønt, at der er liv på hotellet og mennesker i restauranten.«

»Alle vores gæster skal føle, at de får lidt af Danmark, når de kommer på hotellet. Dansk mad, dansk kultur og design. Rockstjernen vil sidde ved siden af helt almindelige mennesker. Dét er indbegrebet af Norden for mig,« understreger Petter Stordalen.