'København ville os ikke nok' skriver fondens formand, Rasmus Kjeldahl.

Københavns Madhus er gået konkurs, skriver nyhedstjenesten dknyt.

Under overskriften 'Farvel til Københavns Madhus' skriver formand for bestyrelsen for Fonden Københavns Madhus, Rasmus Kjeldahl, på LinkedIn:

'I går smækkede banken kassen i – og Kbhmadhus mistede derfor muligheden for at udbetale løn og andre regninger. Madhuset er konkurs'.

Fonden Københavns Madhus har arbejdet for mere bæredygtighed og en bedre madkultur i Danmark og skriver om sig selv, at 'den blev etableret i 2007 under Københavns Kommune, med målet om at skabe bedre offentlige måltider for kommunens borgere.

For at kunne føre vores vision ud i livet, også uden for København, blev vi i 2013 en selvstændig, erhvervsdrivende fond med almennyttigt virke og med samarbejdspartnere i hele landet.'

I 2008 åbnede madhuset den første madskole i København og lancerede året efter skolemadskonceptet EAT. Samme år skulle Københavns Madhus sikre, at København nåede 90 pct. økologi i 2015.

Madhuset vandt i 2014 projektet om at økologiomlægge Bornholm Regionskommune - og i 2017 opgaven med at hjælpe hospitalerne i Region Hovedstaden til minimum 60 pct. økologi.

Men inden da - i 2016 - meddelte Københavns Kommune, at de centrale økologi-opgaver for kommunen hos Københavns Madhus overgik til Løgismose Meyers A/S.

Det skete efter en udbudsproces, iværksat af kommunen som konsekvens af EU-udbudslovgivningen, der havde gjort madhusets hidtidige opgaver udbudspligtige, skriver dknyt.

På LinkedIn-opslaget skriver Kjeldahl også:

'Kunne vi have gjort ting anderledes; arbejdet hårdere, truffet nogle bedre beslutninger, råbt mere op? Der er sikkert mange synspunkter om dette! Desværre havde vi nok alligevel ramt muren – for København ville os ikke nok! Det beseglede vores skæbne. Jeg vil gerne bede alle huske på hvor meget vi rent faktisk nåede. Hvordan vi transformerede Kbh kommunes mad og måltider, og bragte forandringerne ud i landet.'