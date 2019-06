I fremtiden skal 40 millioner passagerer årligt rejse gennem Københavns Lufthavn. Udvidelse skal bane vejen.

De flyrejsende fra København kan tirsdag opleve, at lufthavnen i Kastrup har fået vokseværk.

Lufthavnen indvier således en 28.000 kvadratmeter stor udvidelse med otte nye gates, en ny paskontrol og nye passagerområder.

Det nye område bliver kaldt Finger E og fordeler sig over tre etager.

Udvidelsen er en del af en plan om at kunne have plads til flere flyselskaber og passagerer.

Københavns Lufthavn har sat som mål, at der i fremtiden skal være 40 millioner passagerer om året. Tallet var i 2018 på 30,3 millioner.

Administrerende direktør Thomas Woldbye kalder udvidelsen en milepæl for Københavns Lufthavn.

- På verdensplan ser vi i de kommende årtier frem mod en vækst i antallet af flyrejsende.

- Her er det vores samfundsopgave som lufthavn at skabe plads til, at udenlandske forretningsfolk, turister og studerende kan komme til Danmark - og at vi selv kan rejse ud i verden, siger Thomas Woldbye i en pressemeddelelse.

Tirsdagens indvielse er den første af etape for Finger E.

Næste år vil yderligere 8000 kvadratmeter åbne, hvor der vil være yderligere fem gates - blandt med plads til de helt store langdistancefly.

Finger E har et samlet investeringsbudget på to milliarder kroner.

Udvidelsen åbner desuden for, at lufthavnen kan gå i gang med et endnu større byggeri.

Det er en udvidelse af Terminal 3, hvor området efter sikkerhedskontrollen bliver udvidet med 80.000 kvadratmeter.

Første fase af den udvidelse vil stå færdig i 2023, mens anden fase står klar i 2028 eller 2029. Budgettet til at udbygge Terminal 3 er på fire milliarder kroner.

/ritzau/