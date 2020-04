SAS er største kunde i Københavns Lufthavn, der er ærgerlig over, at flyselskabet fyrer 5000.

Københavns Lufthavn har SAS som sin største kunde, og derfor vil lufthavnen blive ramt af, at flyselskabet skruer voldsomt ned for flyvningerne de kommende år.

SAS har tirsdag varslet fyringer af 5000 af 11.000 fuldtidsansatte, da flyselskabet er hårdt presset af coronakrisen.

- Det er en meget trist melding, især for de mange SAS-medarbejdere, der bliver berørt, siger Thomas Woldbye, der er administrerende direktør i Københavns Lufthavn.

- SAS er en vigtig samarbejdspartner for Københavns Lufthavn, og vi er sikre på, at selskabet gør det, der skal til, for at komme godt gennem den ulykkelige situation, vi alle står i, siger han i en skriftlig kommentar.

Han mener, at fyringsrunden viser, hvor hårdt luftfarten er ramt af coronavirusset og de rejserestriktioner, der er fulgt med i store dele af verden.

- Det understreger alvorligheden af den aktuelle krise. Jo længere den nuværende situation varer, jo større bliver de umiddelbare tab, og jo dybere bliver de langsigtede konsekvenser for luftfarten.

- Ingen ved, hvornår flyene kan begynde at vende tilbage til noget, der minder om normal drift.

- Men vi vil naturligvis gøre alt for, at vi kommer så effektivt og hurtigt ud af krisen i samarbejde med lufthavnens partnere og flyselskaber, siger Thomas Woldbye.

SAS forventer, at der vil være lav efterspørgsel på flybilletter i resten af 2020, og at der måske kan komme en forbedring i 2021.

Først i 2022 forventer SAS, at efterspørgslen vil være tilbage på niveauet fra før krisen.

I Billund Lufthavn ærgrer direktør Jan Hessellund sig over udsigten til lavere aktivitet hos SAS.

Han tør dog ikke komme med et bud på de økonomiske konsekvenser for lufthavnen.

- Det er for tidligt at sige, hvad det har af konsekvenser for os. Det er for usikkert og afhænger af, hvornår luftfarten starter op igen, siger han til TV2.

/ritzau/