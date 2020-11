Med et verdenskort, der er orange i rejsevejledningerne, fortsætter passagerflugten i Københavns Lufthavn.

Verden er lukket og helt orange i rejsevejledningerne. Det betyder, at luftfarten er i frit fald over hele Europa, og Københavns Lufthavn er ingen undtagelse.

I oktober fortsatte trafikken således på et markant reduceret niveau, og kun 394.270 passager gik igennem terminalerne.

Det er et fald på 85,5 procent i forhold til de 2,7 millioner, der normalt passerer gennem lufthavnen i en oktober måned.

På en normal dag sidste år var der knap 800 flyankomster og afgange dagligt i Københavns Lufthavn.

I disse dage er der omkring 150 - og antallet falder. Samtidig er kun omkring 30 procent af flysæderne besat mod normalt 70-75 procent.

I Københavns Lufthavn ser man med stor alvor på situationen.

- Luftfarten i hele verden og i Danmark er i frit fald. Det rammer alle de virksomheder, der er i Københavns Lufthavn. Ikke bare lufthavnen selv, men de 700 virksomheder, der er tilknyttet lufthavnen. Det påvirker alle, siger Peter Krogsgaard, kommerciel direktør i Københavns Lufthavn.

Flere end 6000 ansatte i de mere end 700 virksomheder i og omkring Københavns Lufthavn har mistet deres arbejde.

Den seneste tid er betingelserne for lufthavnen blevet yderligere forværret. Først valgte Storbritannien at lukke for al flyvning til og fra Danmark. Siden har luftfartsselskabet Norwegian måttet lukke ned i Danmark og resten af Europa og sende 1600 medarbejdere hjem.

- Det er helt uholdbart, som det er nu. Flere flyselskaber kæmper for overlevelse, og det, som vi alle venter på, er selvfølgelig en vaccine, så man kan rejse ud i verden igen, siger Peter Krogsgaard.

Selv om udviklingen af en vaccine mod covid-19 er langt fremme, efterlyser man i Københavns Lufthavn en midlertidig løsning, der kan åbne op for luftfarten på kort sigt.

- På den mellemlange bane er der brug for et fælles europæisk covid-pas, så man kan rejse sikkert uden at smitte, så vi kan få lirket verden op og få den helt nødvendige mobilitet tilbage, siger Peter Krogsgaard.

/ritzau/