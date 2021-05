Antallet af rejsende i Københavns Lufthavn i april faldt 92,7 procent sammenlignet med april i 2019.

Mens coronarestriktionerne så småt er begyndt at løsne grebet om Danmark igen, håber Københavns Lufthavn, at det samme vil ske for luftfarten forud for sommeren.

I første omgang må lufthavnen dog indse, at det forsinkede vaccinationsprogram formentlig kommer til at udskyde sommertrafikken, og det ærgrer den kommercielle direktør, Peter Krogsgaard.

- Det kommer jo også til at udskyde folks lyst til at rejse, siger han i en pressemeddelelse.

- Derfor vil der være brug for så enkle regler og retningslinjer som muligt, som man som rejsende kan navigere i og forstå, lyder det.

Antallet af passagerer, der har fundet vej gennem lufthavnens terminaler i april, vidner om, at der er lang vej tilbage til det normale niveau.

I april havde Københavns Lufthavn 182.000 rejsende. I april 2019 var tallet 2,5 millioner.

- Luftfarten er fortsat omfattet af mange krav og restriktioner. I april havde vi blot 7 procent af det normale antal rejsende, lyder det fra Peter Krogsgaard.

Han forsøger dog at se lyst på fremtiden og håber, at den nært forestående sommersæson alligevel kan komme til at løfte rejsehumøret - både for ind- og udrejsende.

Men de rejsende får brug for at have tålmodighed med i bagagen, understreger han.

Der skal nemlig kunne fremvises dokumentation for en negativ test eller en vaccine for at kunne komme afsted, og det kan komme til at forlænge check-in processen.

Og når folk kommer tilbage, skal mange testes igen ved ankomst.

- Som rejsende skal man også vide, at mange af de butikker og spisesteder, man kender, måske ikke er åbne endnu, siger han.

Og så bliver det en sommer uden danske flag og store menneskemængder ved udgangsterminalen, hvor rejsende typisk bliver taget imod af familie og venner.

Det skyldes, at det kun er rejsende med billet, som må opholde sig i terminalerne.

