Københavns Lufthavn advarede Sverige mod den nye flyskat. De lærer ikke af vores erfaringer, siger lufthavnen.

København. Kloden bliver varmere, og i kampen mod klimaforandringer har vores svenske naboer indført flyskat.

Fra begyndelsen af april skal alle flyselskaber i Sverige betale op mod 400 kroner ekstra per passager. Det gavner nemlig klimaet, at færre tager flyveren på ferie, siger den svenske regering.

Men afgifterne kommer til at skade landets tilgængelighed, mener Københavns Lufthavn.

- Vi var meget klare i vores råd til svenskerne, da forslaget kom på banen. Vi sagde, at det var en dårlig idé, og at de skulle lære at vores erfaringer, siger pressechef i Københavns Lufthavne Kasper Hyllested.

I Danmark var der fra slutningen af 1990'erne en lignende flyskat, men den blev i 2007 afskaffet af den daværende borgerlige regering. Begrundelsen var, at den havde negative effekter på økonomien.

Det er tilsyneladende ikke opfattelsen i Sverige, hvor regeringen venter et overskud på 1,75 milliarder svenske kroner om året.

Mens man i Norge har en fast flyskat på 83 norske kroner per passager, er der forskellige afgifter i Sverige.

Indenrigsflyvninger og destinationer i Europa koster 60 svenske kroner ekstra per passager. Til USA skal flyselskaberne hoste op med 250 kroner, men prisen lyder på 400 kroner, hvis destinationen er i Asien.

Det kan gavne Danmark, at vores nordiske naboer øger priserne, vurderer Kasper Hyllested.

- Der er i øjeblikket markant vækst i international luftfart. Det handler om at tiltrække nye ruter fra eksempelvis Asien. Hvis der fra start bliver lagt 400 kroner oven i billetprisen, vil flyselskaber se på, om de skal placere sig et andet sted.

- Vi forventer, at vi står endnu stærkere, end vi har gjort hidtil i konkurrencen mod de øvrige skandinaviske lufthavne, siger Kasper Hyllested.

Prognoser viser ifølge Hyllested, at det især er asiatiske passagerer, som sidder på flysæderne i fremtiden, og at Asien frem mod 2035 vil fordoble antallet af flyrejser.

En del af dem risikerer svenskerne at gå glip af med den nye skat.

- Det er meget ofte, at eksempelvis kinesere bare gerne vil til Europa. Så er det mindre vigtigt, om det er München, Frankfurt eller Barcelona, siger Kasper Hyllested.

/ritzau/