Københavns Kommune har fået nok. Derfor sætter de nu foden ned overfor det udskælde udbringningsfirma Nemlig.com – eller nærmere deres moderselskab, Intervare.

Tilbage i foråret kom det frem, at chaufførerne, der bringer dagligvarerne ud, er underbetalte og har dårlige arbejdsforhold. Det viste en undersøgelse, kommunen lavede.

Men trods løbende dialog, er chaufførernes vilkår ikke blevet bedre. Derfor har Københavns Kommune udstukket en frist der hedder, at tingene skal være bragt i orden inden 3. september i år.

»Vi vil ikke acceptere, at mennesker, der løser opgaver for Københavns Kommune, bliver udnyttet til at arbejde under forhold, som er langt under standard på det danske arbejdsmarked og til en alt for lav løn. Det er sidste udkald for Intervare til at rette op på forholdene og give medarbejderne den løn, de har krav på,« siger overborgmester Lars Weiss i en pressemeddelelse.

Intervare har en kontrakt med Københavns Kommune om at bringe vare ud til ældre og andre borgere, der ikke selv kan handle ind, og det er derfor, at kommunen siden foråret har holdt dem i ørene. Konsekvensen ved ikke at rette ind inden september bliver, at Københavns Kommune så vil tilbageholde vederlag eller helt ophæve kontrakten. Det skriver TV 2 Lorry.

I kommunens undersøgelse af chaufførernes vilkår kom det frem, at de i gennemsnit blev underbetalt med 11.000 kroner per person om måneden. Penge, som Københavns Kommune mener, Intervare skylder chaufførerne, og som skal udbetales. Derudover har de heller ikke haft mulighed for at holde ferie, melde sig syge, og så får de bøder, hvis de kommer for sent eller har fravær.

Ifølge TV 2 Lorry forholder Intervare sig dog noget kritisk overfor Københavns Kommunes information omkring sagen. De mener ikke selv, at de har brudt den kontrakt, de har med kommunen.

»Det er uhørt og i strid med de faktiske forhold, at Københavns Kommune skriver, at 'chaufførerne blandt andet er blevet snydt for løn, ferie og ret til fravær under sygdom.' Vi oplever, at Københavns Kommune udsender pressemeddelelser i denne sag med forkerte konklusioner, som vi end ikke får mulighed for at kommentere på, inden de bliver sendt ud. Dette viser, hvor politisk denne sag desværre er,« siger Intervares kommercielle direktør Mikkel Pilemand