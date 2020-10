I uge 40 steg forbruget med betalingskort mest i Region Hovedstaden, mens det steg mindst i Region Syddanmark.

Udbetalingen af indefrosne feriepenge ser allerede ud til at have været med til at sætte skub i danskernes forbrug i starten af oktober.

Nu viser det sig, at der kan være regionale forskelle, i forhold til hvor hurtigt de danske borgere har fået brugt deres feriepenge.

Selskabet Nets, der blandt andet står bag dankortet, har undersøgt danskernes forbrug med betalingskort fra uge 39 til uge 40. Det var i slutningen af uge 40, at dansker begyndte at modtage deres feriepenge.

Tallene skal tages med visse forbehold. Blandt andet kan forbruget i slutningen af uge 40 have været påvirket af udbetalingen af løn.

Uanset viser tallene fra Nets, at omsætningen med betalingskort steg mest i hovedstadsregionen fra uge 39 til uge 40. Her var der en vækst på 38 procent.

Den mindste fremgang fandt sted i Region Syddanmark. Her endte væksten på 17,2 procent.

Den regionale forskel kan blandt andet skyldes, at der har været forskellige prioriteringer i anvendelsen af feriepengene. Det siger Ann Lehmann Erichsen, der er forbrugerøkonom i Nordea.

Hun henviser til en tidligere undersøgelse fra Voxmeter, hvor folk blev bedt om at svare på, hvad de ville bruge deres feriepenge på. Også her var der regionale forskelle i prioriteterne.

Mens man i hovedstadsområdet i højere grad ville købe tøj og forkæle sig selv, så ville borgerne i Region Syddanmark oftere bruge pengene på eksempelvis at renovere deres bolig.

- Og det er jo ikke noget, man gør fra den ene dag til den anden. Det kan være en langstrakt proces.

- Det kan være en forklaring på, at pengene fosser lidt langsommere ud i Region Syddanmark, siger Ann Lehmann Erichsen.

Bliver alle regioner talt sammen, så steg danskernes forbrug med betalingskort med 29,1 procent fra uge 39 til uge 40.

Tallene fra Nets viser også, at det generelt større forbrug især blev brugt på varer inden for it, tele og elektronik.

Her steg forbruget med 391,3 procent fra den ene uge til den anden.

