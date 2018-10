På Twitter skriver overborgmester Frank Jensen (S), at mulighederne for at opsige med Danske Bank undersøges.

København. Københavns Kommune undersøger mulighederne for at opsige samarbejdet med Danske Bank efter sagen om hvidvask i Estland. Det skriver overborgmester Frank Jensen (S) på Twitter.

- Vi er ved at undersøge de juridiske muligheder for at opsige samarbejdet med Danske Bank - hvidvask af penge er uacceptabelt, skrev han på det sociale medie sent onsdag aften.

54 af landets 98 kommuner gør ifølge ulandsorganisationen Oxfam Ibis brug af Danske Bank. Nogle af disse overvejer at droppe banken efter hvidvasksagen, blandt andet Odsherred.

