Cirka 22.800 meldte sig som ledige i uge 12, oplyser ministerium. Normalt i uge 12 er der 6602 nye ledige.

Over 22.800 personer meldte sig som ledige i uge 12. Det viser tal fra Beskæftigelsesministeriet mandag.

Det er dermed næsten fire gange som mange så normalt i uge 12. Normalt opgøres som gennemsnittet af de sidste fem år. Det gennemsnit lyder på 6602 nye ledige.

Søndag meldte 773 personer sig ledige, hvilket er næsten tre gange så mange som normalt.

Tallene viser den første uge, siden statsminister Mette Frederiksen annoncerede, at nogle forretninger og butikker måtte lukke for at inddæmme spredningen af coronavirus.

Det stigende antal ledige kan også spores tilbage, til tiden før statsministeren annoncerede, at butikker og forretninger lukkede.

Sidste år meldte omkring 11.600 sig ledige i periode fra 9. marts til 22. marts. Det tal er i år på omkring 33.800.

Og i uge 11 var der næsten dobbelt så mange som de foregående år, der meldte sig ledig.

Hos Dansk Erhverv taler cheføkonom Tore Stramer om en "fyringsbølge", der er skyllet over dansk økonomi i uge 12.

- Selv om dagens tal er nedslående er der dog også lyspunkter, skriver han i sin analyse af tallene.

- Sidste søndag lå antallet af tilmeldte nyledige på 1247 personer, og vi har siden mandag set, at tilgangen af tilmeldte nyledige er faldet støt. Der er altså tegn på, at fyringsbølgen aftager i styrke.

/ritzau/