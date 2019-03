It-systemet EFI, der blev brugt til at inddrive penge, blev skrottet i 2015 efter en årrække med problemer.

Skatteministeriet har indgået et forlig på 200 millioner kroner med it-selskabet KMD, der leverede det problemramte it-system EFI.

Det oplyser Skatteministeriet.

Forliget betyder, at KMD skal betale 100 millioner kroner. Derudover giver selskabet rabatter på 100 millioner kroner på nogle kontrakter med Skatteministeriet.

- EFI har på alle mulige måder været en ærgerlig sag både for skatteforvaltningen og for KMD, siger skatteminister Karsten Lauritzen (V) i en pressemeddelelse.

- Derfor er jeg tilfreds med, at det er lykkedes at indgå et forlig, som begge parter er tilfredse med, siger han.

Forliget er dog en del lavere, end Skatteministeriet oprindeligt krævede, da det i 2016 stævnede KMD med et krav om en erstatning på 692 millioner kroner, fordi EFI ikke havde levet op til aftalen.

EFI, der står for "Et Fælles Inddrivelsessystem", skulle bruges til at inddrive penge til skattemyndighederne.

Systemet skulle have været færdigt i 2007, men stod først klar i 2013.

I 2015 blev det helt skrottet. Det skete, efter at Kammeradvokaten havde vurderet, at der blev gennemført ulovlige inddrivelser.

