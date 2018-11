For ti år siden blev Klaus Riskær Pedersen dømt for skyldnersvig og frataget retten til at stifte og lede danske selskaber. Nu gør han alligevel comeback som direktør for sine mange selskaber.

Den kendte iværksætter og erhvervsmand har nemlig fuldet en måde at omgå forbuddet på og kan derfor igen sætte sig for bordenden, når beslutningerne skal træffes.

63-årige Klaus Riskær Pedersen flytter driften af alle familiens selskaber fra Danmark til Storbritannien.

Hidtil har Riskærs tre sønner stået som ejere af Reboot ApS, selskabet som familiens selskaber er samlet under.

Men i løbet af foråret og sommeren er ejerskabet af familiens selskaber, som blandt andet tæller smerteklinikken Nube Serena, cykellygtefirmaet Duolight og brødfirmaet Pan Danés, blevet flyttet over i datterselskabet Reboot International Ltd - med adresse i London og Klaus Riskær Pedersen som direktør.

Det skriver Finans.

»Indtil nu har jeg udelukkende fungeret som rådgiver på konsulentbasis. Men med mængden af opgaver er det uhensigtsmæssigt at opretholde den løsning. Derfor har vi flyttet al driften af selskaberne til London, og jeg er indtrådt i ledelsen af Reboot International. Det er lettere at samle det i London. Der er vi fri for danske problemstillinger,« siger Klaus Riskær Pedersen til Finans.

Ifølge den bedrageridømte erhvervsmand skyldes flytningen dog primært, at det gav ham mulighed for at samle driften af alle selskaberne.

Forretningsmanden og iværksætteren Klaus Riskær Pedersen gør comeback som direktør. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Forretningsmanden og iværksætteren Klaus Riskær Pedersen gør comeback som direktør. Foto: Ida Marie Odgaard

Muligheden for atter at blive direktør var kun af sekundær betydning, understreger han. Riskær kommer fortsat til at fungere som en slags konsulent for sine virksomheder. Han bliver ikke involveret i den daglige ledelse.

Klaus Riskær Pedersen blev i 2008 dømt for omfattende skyldnersvig.

To år senere gik han konkurs, men siden har Riskær Pedersen via Reboot Aps gjort et imponerende comeback som erhvervsmand.

I dag har selskabet en egenkapital på 32 millioner kr.

I det hele taget har Klaus Riskær Pedersen mange jern i ilden for tiden.

Han er netop blevet far for sjette gang - med sin 35 år yngre kæreste Anna Pia Lykke Ring.

Derudover har iværksætteren startet sit eget politiske parti. Drømmen er at komme i Folketinget. Hans mission er blandt andet at reformere det danske skattesystem.

»Vort velfærdssamfund kan ikke holde til en ubalance, hvor det er befolkningen, der betaler hovedparten af alle skatter, afgifter og gebyrer, mens de virksomheder, vi arbejder for, kun betaler en brøkdel,« skriver Riskær på partiets hjemmeside ifølge Ritzau.