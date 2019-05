Indtægter fra renter, formuepleje samt flere udlån sender Nykredit godt fra land i 2019.

Starten af 2019 har været overraskende god ved Nykredits klassiske bankforretning. Indtægterne fra renter, formuepleje og en stigende mængde udlån er vokset i året første tre måneder.

I alt har Nykredit løftet sine indtægter til 3,6 milliarder kroner mod 3,2 milliarder kroner i samme periode sidste år.

- Vi har i Nykredit fået en stærk start på året og leverer et resultat, der ligger over vores forventninger, siger koncerndirektør Michael Rasmussen i forbindelse med fremlægningen af regnskabet for årets første tre måneder.

- Især er vi tilfredse med, at væksten i forretningen er fortsat ind i 2019. Udlånet stiger i både Nykredit Bank og Totalkredit, hvor vi hver dag byder nye kunder velkommen. Også formuen under forvaltning vokser fortsat markant

Koncernen står for realkreditudlån via Totalkredit og bankdrift gennem Nykredit Bank. Det er Danmarks største udbyder af boliglån og har en markedsandel på omkring 40 procent.

Af regnskabet fremgår det, at Nykredit har øget sit udlån til danskere i 95 ud af landets 98 kommuner. På samme tid er koncernens gebyrindtægter faldet sammenlignet med samme periode sidste år.

I alt har Nykredit et overskud på 1,6 milliarder kroner, når alle regninger er betalt.

Trods den overraskende gode start fastholder Nykredit sine forventninger til hele årets resultat.

/ritzau/